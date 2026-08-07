El transporte urbano por autobús aumenta un 4,1% en junio en C-LM hasta registrar 1.986.000 pasajeros

Archivo - Intercambiador de autobús de Cuenca. - CUENCA EN MARCHA - Archivo

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 4,1% en junio en Castilla-La Mancha respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 1.986.000 pasajeros, frente a un aumento del 1,6% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Murcia (+12%), Extremadura (+10%) y Asturias (+8,6%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 6,4%. A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

DATOS NACIONALES

El transporte ferroviario de larga distancia cayó un 9,5% interanual en junio, hasta los 4,36 millones de viajeros, y dentro de él la alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) disminuyó un 9,8%, con 3,6 millones de usuarios, según los datos provisionales publicados este viernes por Estadística.

Por su parte, el resto del transporte ferroviario de larga distancia decreció un 8,2% interanual en junio, hasta los 713.000 usuarios, en tanto que los pasajeros de Cercanías disminuyeron un 7%, hasta los 49,2 millones de usuarios, y los de Media Distancia se desplomaron un 23,5%, hasta los 3,3 millones de viajeros.

De este modo, sumando todas las modalidades del transporte ferroviario, el número de usuarios que utilizaron el tren para sus desplazamientos interurbanos registró un descenso del 8,3% interanual en junio, hasta los 56,9 millones de viajeros.

En los seis primeros meses del año, el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia bajó un 14,3%, con un retroceso del 15,5% en el caso de los usuarios de la alta velocidad.

SUBE EL TRANSPORTE AÉREO, POR BUS Y EL MARÍTIMO

Según Estadística, más de 146 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en junio, un 0,6% menos que en el mismo mes de 2025, con avances del 5,2% en el transporte por autobús, del 2,6% en el aéreo, y del 1,7% en el marítimo, frente al retroceso del transporte por tren en un 8,3%.

Por su parte, el transporte urbano fue utilizado por más de 314 millones de viajeros en junio, un 3,1% más que en el mismo mes del año pasado, con ascensos del 5,5% en el tranporte por metro y del 1,6% en el caso del bus.