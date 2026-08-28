Transportes adjudica por 5 millones las obras para mejorar el enlace de la A-42 con la TO-23 en Toledo

Plano con las obras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TOLEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 5,06 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la reordenación y mejora del enlace entre la autovía A-42 (kilómetro 73) con la carretera TO-23, en la provincia de Toledo, con el objetivo de la capacidad y la reordenación de los accesos de esta zona.

Para ello se remodelará el ramal del enlace existente entre la A-42 y la TO-23, pasando de uno a dos carriles y se construirán terceros carriles en ambas márgenes de la TO-23 entre el kilómetro 0 y el 2,1; con lo que este tramo pasara de tener dos calzadas separadas de dos carriles cada una, a dos calzadas separadas con tres carriles cada una.

Asimismo, las actuaciones incluyen la reordenación de los accesos a la TO-23 en el enlace con la calle Río Arlés mediante la eliminación de la conexión actual de la calle Río Jarama, intercalando una glorieta que distribuirá los tráficos hacia el resto del polígono industrial y mediante una nueva conexión hacia la TO-23, que se convertirá en el tercer carril en sentido Toledo, tal y como ha informado el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

Igualmente, y en sentido contrario, se duplicará el ramal de acceso a la glorieta superior del enlace entre la TO-23 y la calle Río Arlés, que conecta con la zona urbana y comercial del polígono de Santa María de Benquerencia, dotando al carril derecho de este ramal de conexión directa con dicha calle, sin tener que pasar por la citada glorieta superior.

Adicionalmente, se acometerá una obra de drenaje transversal, pendiente en la zona, cuya necesidad se ha puesto de manifiesto por las intensas lluvias de los últimos años.

Las obras se completan con la iluminación del enlace con la A-42 y del tramo de TO-23 afectado, así como con la reposición de la señalización horizontal, vertical, balizamiento y defensas, además de las soluciones al tráfico durante las obras y de la gestión medioambiental de los residuos resultantes.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 252 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Toledo.

Igualmente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora de la movilidad urbana de la carretera TO-23 con una inversión de 3,6 millones de euros (IVA incluido).