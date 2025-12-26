Transportes adjudica la redacción del proyecto del ramal de conexión entre TO-22 y TO-23 de la A-40 por 723.601 euros

Proyecto de trazado y construcción del ramal de conexión entre las carreteras TO-22 y TO-23. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TOLEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 723.601,80 euros (IVA incluido) un contrato de servicios para redactar el proyecto de trazado y construcción del ramal de conexión entre las carreteras TO-22 y TO-23, perteneciente al tramo Toledo-Ocaña de la autovía A-40, en la provincia de Toledo.

Actualmente la autovía A-40 discurre entre Maqueda y Toledo y entre Ocaña y Cuenca. Este proyecto es el primero de los planificados para completar la autovía entre Maqueda y Cuenca con un presupuesto de 22 millones de euros, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Su objeto es establecer la conectividad de la TO-23 con la TO-22, de la que parte el nuevo tramo de la A-40 de modo que se pueda garantizar el acceso a la A-40 no solo desde el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, sino también desde las poblaciones de la zona sur de la capital.

La actuación, de 4,34 kilómetros de longitud aproximada y 22 millones de euros de presupuesto estimado (con IVA), comenzará en el kilómetro 6,10 de la carretera TO-23 a la altura del cruce de ésta con la calle Ventalomar del polígono de Santa María de Benquerencia de Toledo y finalizará en el kilómetro 4,75 de la TO-22 mediante un enlace tipo trompeta.

A lo largo de su trazado, discurrirá sobre la línea ferroviaria del AVE Madrid-Toledo y sobre el río Tajo a través de un viaducto. Asimismo, el ramal conectará con la CM-4001 mediante una glorieta de modo que se permitirá completar todos los movimientos posibles en el entorno del barrio de Azucaica a través de esta citada carretera, el enlace y el propio ramal.

Con esta configuración se permitirá abrir al tráfico la salida de la TO-22 hacia la CM-4001 así como la entrada en la TO-22 desde la CM-4001 en sentido Madrid y por tanto en sentido creciente del nuevo tramo de la A-40, que fueron ejecutadas en el kilómetro 6 de la TO-22 con motivo de las obras de la autopista de peaje AP-41, pero que no fueron puestas en servicio.

Licitada la redacción del proyecto a finales del año pasado, constituye una "decidida apuesta" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por el desarrollo de A-40 y por la provincia de Toledo.