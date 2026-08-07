Trasladado al hospital de Albacete un trabajador tras sufrir el aplastamiento de un brazo

Archivo - Hospital de Albacete
Archivo - Hospital de Albacete - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 15:24
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ALBACETE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 26 años de edad ha resultado herido este viernes tras sufrir el aplastamiento de uno de sus brazos en Albacete, por lo que ha sido trasladado al hospital de la ciudad.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el trabajador se ha presentado por sus propios medios en un centro sanitario desde el que se ha avisado al 112 sobre las 13.46 horas.

Desde allí, una UVI ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Albacete. Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional y la Policía Local.

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