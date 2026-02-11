Trasladado un motorista al Hospital Universitario de Cuenca tras un choque con un turismo

Accidente entre un turismo y una moto ocurrido este miércoles en Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cuenca tras la colisión de un turismo y una motocicleta en la avenida Juan Carlos I de Cuenca, según ha informado la Policía Local a través de su cuenta de Instagram.

El incidente ha tenido lugar en la mañana del miércoles a la altura de la rotonda del McDonald's. El motorista era asistido en el lugar por los agentes hasta la llegada de los servicios médicos y posteriormente ha sido trasladado al Hospital Universitario para su valoración médica.

La Policía Local ha aprovechado para recordar la importancia de extremar la precaución en las rotondas, reducir la velocidad, respetar la señalización y mantener siempre la atención en la conducción.