Trasladan cohetes granífugos hallados en Daimiel a una cantera de Ocaña para detonarlos

Archivo - Agentes del Tedax. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Tedax, la unidad de la Guardia Civil encargada de detectar, neutralizar y desactivar artefactos explosivos, van a detonar en una cantera de Ocaña (Toledo) unos cohetes granífugos encontrados en el municipio ciudadrealeño de Daimiel.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que han explicado que la Guardia Civil ha solicitado la presencia de bomberos y de medios sanitarios en preventivo para llevar a cabo la detonación en la cantera situada en la antigua carretera de Yepes.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de Villarrubia de Santiago, una UVI y un médico de urgencias.

Dichas fuentes no han precisado cómo han sido hallados en el municipio ciudadrealeño dichos dispositivos pirotécnicos, diseñados para dispersar tormentas y evitar que el granizo destruya los cultivos