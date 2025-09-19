Trasladan a un hombre al hospital tras sufrir una herida de arma blanca en la cara en Illescas

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado al hospital tras personarse este viernes en el centro de salud de Illescas (Toledo) con una herida por arma blanca en la cara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el herido es un hombre de 52 años que ha llegado al centro sanitario alrededor de las 15.00 horas. El hombre ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar también se han acercado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.