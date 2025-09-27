Trasladan al hospital de Albacete a un varón de 31 años tras ser agredido con un arma blanca

ALBACETE 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 31 años de edad ha sido trasladado al Hospital Universitario de Albacete tras ser agredido con un arma blanca en la calle Donantes de Sangre.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la agresión ha tenido lugar a las 00.31 de este sábado, y hasta el lugar se movilizó a Policía Nacional, a una UVI, que atendió al herido en un primer momento, y una ambulancia de soporte vital básico, que lo llevó al centro hospitalario.