Trasladan al hospital a un herido de 21 años tras sufrir heridas de arma blanca en Yuncos (Toledo)

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TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 21 años ha sido trasladado al hospital tras sufrir heridas de arma blanca en Yuncos (Toledo) en una pierna, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 13.45 horas en la calle Yeles esquina con la calle río Tajo. Esta persona ha resultado herida con arma blanca, ha sido valorado por la UVI, y trasladado en ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Toledo.

Además, otro hombre ha resultado herido con 27 años en esta misma localidad, por lo que la ambulancia de Urgencias le ha trasladado al mismo hospital toledano. Además de estos medios sanitarios, se ha trasladado un médico de Urgencias, la Guardia Civil y Policía Local.