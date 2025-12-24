Trasladan al hospital a un hombre de 25 años herido por arma blanca en Talavera de la Reina

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha resultado herido por arma blanca este miércoles en Talavera de la Reina, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 19.07 horas cuando este hombre se ha presentado en el centro de salud Jose Luis Gallo.

Una ambulancia de soporte vital le ha tralsadado al Hospital Nuestra Señora del Prado de la localidad. Hasta el lugar ha acudido la Policía Nacional.