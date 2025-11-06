Trasladan al hospital a un hombre de 39 años tras ser apuñalado en el costado en Yepes

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha tenido que ser trasladado al Hospital de Toledo tras ser apuñalado en la localidad toledana de Yepes, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 14.17 horas de este jueves desde el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, donde el herido acudió a pedir ayuda tras resultar herido por arma blanca.

El hombre fue atendido in situ por un equipo médico de urgencias y un equipo médico de un helicóptero sanitario que se ha trasladado hasta el lugar.

El herido ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital universitario de Toledo. Protección Civil de Yepes y Guardia Civil también se han desplazado hasta allí.