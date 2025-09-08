Trasladan al hospital a un hombre de 46 años herido por asta de toro en El Casar

GUADALAJARA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado este lunes herido por asta de toro en El Casar (Guadalajara), por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital universitario de la capital.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, este accidente se ha producido en un evento taurino celebrado en el municipio, del que se ha recibido aviso a las 13.36 horas.

El dispositivo de emergencias local ha dado traslado al 112 de este accidente. Se ha trasladado en UVI al herido al centro hospitalario alcarreño.

Policía Local y UVI han sido los efectivos que han intervenido en el mismo.