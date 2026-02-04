Trasladan al hospital a una mujer de 75 años afectada por un incendio en Cedillo del Condado

Archivo - Urgencias, hospital, Hospital Universitario de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 75 años ha resultado afectada por un incendio que se ha originado en el salón de su piso en Cedillo del Condado (Toledo), por lo que ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de la capital regional.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-la Mancha, el aviso se ha registrado a las 10.29 horas en la calle Casarrubios, en el salón de una vivienda, que ha resultado afectada por completo tras las llamas.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Illescas del consorcio provincial, la Policía Local, la Guardia Civil, una UVI que ha trasladado a la afectada, una ambulancia de soporte vital y un médico de urgencias.