Trasladan al hospital a una mujer que ha tenido que ser rescatada tras sufrir una caída deportiva en Ayna

Archivo - Hospital Universitario de Albacete. - CSIF - Archivo

ALBACETE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años de edad ha sido trasladada al Hospital Universitario de Albacete tras sufrir una caída mientras practicaba senderismo y tener que ser rescatada en la localidad albaceteña de Ayna.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar sobre las 12.10 horas de este miércoles en la conocido como senda de 'Los esparteros' de Ayna, un lugar de difícil acceso que ha complicado el rescate.

En el operativo han participado bomberos del parque de Molinicos, que han tenido que portear hasta la ambulancia a la herida, que ha sido evacuada al hospital albaceteño. También han participado agentes de la Guardia Civil.