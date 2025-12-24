Trasladan al hospital a un trabajador tras precipitarse de un tejado en La Puebla de Montalbán (Toledo)

Mapa del accidente laboral en la Puebla de Montalbán, con un trabajador que se ha caído de un tejado. - 112

TOLEDO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años se ha precipitado desde un tejado en una granja en La Puebla de Montalbán (Toledo), por lo que ha tenido que ser trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Toledo.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 10.08 horas.

Entre los medios movilizados, han acudido la Guardia Civil, un médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.