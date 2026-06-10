Treinta y dos proyectos se beneficiarán de la convocatoria 2026 de 'Ayudas Sociales' de Fundación Eurocaja Rural

Premios Ayudas Sociales Fundacion Eurocaja Rural - FUNDACION EUROCAJA RURAL

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural ha dado a conocer los 32 proyectos beneficiarios de la convocatoria 2026 de sus 'Ayudas Sociales', una iniciativa que reconoce y respalda propuestas enfocadas en el desarrollo rural y el apoyo a los colectivos más vulnerables, poniendo en valor el impacto social del tejido asociativo en todo el territorio.

Se ha cerrado esta convocatoria con un total de 327 proyectos participantes, impulsados por entidades y asociaciones de todo su ámbito de actuación, procedentes de 174 localidades de toda España, tal y como ha informado esta fundación en nota de prensa.

Las entidades y proyectos beneficiarios son Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, Federación Territorial de Pensionistas y Jubilados de Castilla-La Mancha 'Don Quijote', Ayuntamiento de Las Valeras (Cuenca), Fundación Lesmes y Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres.

Además, el Ayuntamiento de Camarena, Daño Cerebral Córdoba, Cáritas Diocesana Ciudad Real, Neurorehabilita, The Brotherhood, Autismo Zamora, Fundación La Salle Acoge, Fundación NIPACE, Ayuntamiento de Mascaraque, Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España (FASOCIDE), NuevaVida Asociación Alzheimer Fuensalida, Asociación ACUDIM de Villarreal/Vila-Real y Ayuntamiento de Campo Real.

Completan los seleccionados, Adocu/DOWN Cuenca, ASPACE Soria, Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Toledo, Fundación Fundaneed de Salamanca, FUNDABEM de Ávila, Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago, Asociación UNIVERSIDA en La Adrada, Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple, Asociación BABILÓN de Ibi, Ictus Asociación Madrileña ICAM, Powerchair Football Pedrajas, Residencia Fundación Honorato Fernández de Yeste, Asociación Manos Artesanas y La Nostra Veu de Alzira.

La convocatoria de este año destaca especialmente por su gran enfoque social, ya que más del 60% de proyectos presentados se centran en colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, infancia y juventud en riesgo, mujeres en situación de vulnerabilidad o personas mayores. Estas iniciativas promueven la igualdad de oportunidades, el acceso a recursos básicos, la autonomía personal y la integración en la comunidad.

Entre las principales temáticas presentadas, han registrado una elevada participación las iniciativas vinculadas a la atención a enfermedades neurodegenerativas y neurológicas, con proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas con Alzheimer, esclerosis múltiple, daño o parálisis cerebrales, apostando por la rehabilitación, el acompañamiento y la innovación terapéutica.

A ello se suman numerosas propuestas enfocadas en combatir la soledad no deseada y el aislamiento, especialmente en personas mayores, mediante programas de acompañamiento, envejecimiento activo y creación de espacios comunitarios que fomentan el bienestar emocional y la participación social.

El medio rural y el reto demográfico vuelven a ocupar un lugar central. Más del 30% de los proyectos presentados están orientados al desarrollo rural, impulsando el empleo, la dinamización económica y la generación de oportunidades en pueblos y comarcas que afrontan la despoblación y la falta de oportunidades. Todo ello, desde un enfoque integrador y promoviendo la cohesión social y territorial.

Otro de los ejes relevantes es la innovación social aplicada al bienestar, con proyectos que incorporan tecnología, terapias especializadas y nuevas metodologías orientadas a mejorar la atención, la rehabilitación y la calidad de vida de las personas. Asimismo, estas iniciativas muestran una clara alineación con los principales objetivos de 'Desarrollo Sostenible', especialmente en ámbitos como la salud y el bienestar, la reducción de las desigualdades y la educación de calidad, reforzando así su impacto social y transformador.