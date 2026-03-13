Un tren de mercancías descarrila cerca de la estación de Azuqueca de Henares y no deja heridos

Archivo - Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112. - JCCM - Archivo

GUADALAJARA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tren de mercancías ha descarrilado a 300 metros de la estación de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Un incidente que no ha dejado heridos, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 11.56 horas de este viernes.

La vía entre Azuqueca y Guadalajara permanece cortada en ambos sentidos. Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, Guardia Civil, bomberos de Azuqueca y técnicos de Adif.