Tres afectados por inhalación de humo y unos 20 desalojados en un incendio en un restaurante en Albacete

Archivo - Vehículo Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALBACETE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un restaurante situado en la calle Baños de Albacete capital se ha saldado con tres afectados por inhalación de humo. Además, fue necesario el desalojo de unas 20 personas, y los afectados fueron dados de alta en el lugar, sin traslado.

El 112, según ha informado a Europa Press, recibió el aviso a las 14.24 horas de este jueves.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, así como bomberos de Albacete, que ya han dado por extinguido el fuego, y una UVI que ha atendido a una mujer de 55 años, otra de 56 y un hombre de 52.