Tres detenidos en Alcázar de San Juan en una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas

Vehículos de la Guardia Civil en Alcázar de San Juan. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo este miércoles a tres personas en Alcázar de San Juan en el marco de una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en distintos puntos de la localidad.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real y de la Guardia Civil, tras el amplio dispositivo desarrollado durante la jornada de ayer por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de Ciudad Real.

El operativo incluyó entradas y registros en varias viviendas situadas en diferentes barrios de Alcázar de San Juan, con actuaciones en inmuebles de la avenida Álvarez Guerra, la calle Ferrocarril y la avenida de los Institutos.

El despliegue policial se desarrolló a plena luz del día y en zonas muy transitadas de la ciudad, lo que generó expectación entre vecinos y viandantes, que pudieron observar la presencia de numerosos agentes y vehículos oficiales durante gran parte de la mañana.

Según han indicado estas mismas fuentes, es la continuación de una operación que se inició hace dos años y que también acabó con varios detenidos y gran cantidad de droga intervenida.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el desarrollo del operativo, ni sobre el material intervenido durante los registros, mientras la investigación permanece abierta.