Tres investigados por la Guardia Civil en Albacete por un posible delito contra la propiedad industrial

ALBACETE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Especialistas del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Albacete, en colaboración con la Guardia Civil de la Roda y Policía Local de dicha localidad, han investigado a tres personas, de 41, 46 y 52 años de edad, residentes en Madrid, Logroño y Albacete respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial, por vulnerar el derecho de marca.

En la actuación policial se han intervenido 78 bolsos de mano, 60 conjuntos deportivos y 135 camisetas de fútbol, todo ello presuntamente falsificado.

Actuaciones Dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados en toda su provincia para la detección y erradicación de puntos de producción, distribución y venta de productos y efectos susceptibles de ser falsificados, especialistas del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil realizaron la inspección de varios puestos ambulantes en una zona cercana al recinto ferial de la localidad albacetense de La Roda.

Actuación conjunta Guardia Civil-Policía Local de La Roda Con el apoyo de efectivos de la Policía Local de La Roda, los especialistas fiscales observaron cómo en varios puestos se exponían, para su venta, bolsos de mano y prendas deportivas de reconocidas marcas comerciales, las cuales ofrecían dudas sobre su autenticidad, no presentando las tres personas que atendían los puestos ningún tipo de albarán o factura de compra, no acreditando, por lo tanto, la lícita procedencia del género.

Intervenidos 273 artículos falsificados por valor de 91.000 euros En la inspección de los bolsos, de los conjuntos deportivos y de las camisetas, se pudo comprobar, a simple vista, cómo estas ofrecían dudas razonables sobre su autenticidad y, aunque su aspecto exterior era muy similar al de las marcas originales, la falta de las medidas de seguridad permitió a la Guardia Civil determinar su falsedad, intervenirlas y ponerlas a disposición judicial.

Los artículos y prendas intervenidas por el Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Albacete hubiesen alcanzado en el mercado legal una cantidad cercana a los 91.000 euros.

Diligencias instruidas Las diligencias instruidas por el delito contra la propiedad industrial fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de La Roda, que ha entendido de las actuaciones.

Esta actuación se enmarca dentro de la campaña especial que la Guardia Civil de Albacete ha establecido en toda su provincia, para el control de productos falsificados que pudieran introducirse y ponerse a la venta durante este mes de agosto en que muchas localidades albaceteñas celebran sus fiestas patronales o de verano.