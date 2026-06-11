Tres medios aéreos y nueve terrestres combaten un incendio en Brazatortas que alcanza el Nivel 1

Incendio forestal en Brazatortas. - INFOCAM

CIUDAD REAL 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 medios y 66 personas combaten un incendio forestal declarado este jueves en la localidad ciudadrealeña de Brazatortas, que ha alcanzado el Nivel 1 por posible afección de humo a vías de comunicación.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, las llamas han sido detectadas a las 14.13 horas de este jueves por un agente forestal.

En el lugar están trabajando en estos momentos 3 medios aéreos, con 4 personas; 9 medios terrestres, con 54 personas; y 8 personas más de personal interno.