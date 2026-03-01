Los tres motoristas fallecidos, únicas víctimas mortales en las carreteras de C-LM el fin de semana

Tres personas fallecidas tras la colisión frontal de tres motos en la CM-412 en Elche de la Sierra - EUROPA PRESS

TOLEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las tres personas que este domingo han perdido la vida tras el choque frontal de tres motos en la localidad albaceteña de Elche de la Sierra son las únicas víctimas mortales en las carreteras de Castilla-La Mancha durante este fin de semana.

Así se desprende del balance provisional ofrecido por la Dirección General de Tráfico, desde las 15.00 horas del pasado viernes hasta las 20.00 horas de este domingo.

El accidente ha tenido lugar a las 11.52 horas en el kilómetro 222 de la CM-412, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Guardia Civil, dos médicos de urgencias, una UVI, un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital.

De momento, no se ha confirmado la identidad de las tres personas fallecidas.