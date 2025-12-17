Tres mujeres y un bebé, afectados por inhalar humo tras un incendio en una vivienda de La Roda

Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres y un bebé, del que no han trascendido filiación, han resultado afectados por inhalación de humo tras el incendio originado en una vivienda de La Roda, provocado por un calefactor.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias han informado a Europa Press que el suceso tuvo lugar sobre las 21.38 horas de este martes, en un piso situado en un bloque de viviendas de la calle Canovas de la localidad albaceteña, en el que se encontraba una mujer de 21 años y su bebé.

Los pisos colindantes tuvieron que ser desalojados por el humo generado, resultando también afectadas dos vecinas de 57 y 36 años.

Las cuatro personas afectadas fueron trasladadas en dos ambulancias al Hospital General de Albacete, donde quedaron en observación la madre y el bebé.

En el operativo movilizado por el 112 participaron además de los medios sanitarios, bomberos de La Roda, Guardia Civil y Policía Local.