Tres de los 4 niños gazatíes enfermos que han llegado a C-LM serán tratados en Ciudad Real y otro en Toledo

Archivo - Hospital de Toledo. - CCOO - Archivo

TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tratará a cuatro de los 20 niños palestinos enfermos procedentes de la Franja de Gaza que han llegado este martes a España, de los que uno será atendido en el Hospital Universitario de Toledo y los tres restantes en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los medios el director gerente del Sescam, Alberto Jara, quien ha concretado que el menor que está siendo tratado en Toledo sufre una patología nefrológica y los de Ciudad Real presentan patología oftalmológica, máxilofacial y traumatología.

"Está todo preparado y ya está coordinado con todas las especialidades para que en cuanto lleguen se les haga una primera evaluación inicial con el fin de tener más información definitiva en función de las pruebas y tomar decisiones", ha subrayado Jara.

Ha apuntado que el Sescam lleva trabajando en coordinación con el Ministerio de Sanidad en este traslado "desde hace mucho tiempo" haciendo una evaluación inicial de los menores con los informes de los niños que, previamente, han llegado a Castilla-La Mancha.

El gerente del Sescam ha apuntado que también ha una línea de colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para todo lo que tiene que ver con la logística, el transporte y el acogimiento de las familias, "que se está trabajando a partir de otros ámbitos y otras instituciones".

LLEGADA ESTA MADRUGADA

El avión medicalizado A330 de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire y del Espacio ha aterrizado sobre las 5.00 horas de esta madrugada en la base aérea de Torrejón, con 20 niños palestinos enfermos junto a 81 familiares que han llegado desde la Franja de Gaza.

Fuentes de Defensa han explicado que se trata de "una operación conjunta", la sexta en los últimos 18 meses, con el Ministerio de Sanidad "para ofrecer tratamiento a pacientes con distintas patologías" en España.

En el traslado han participado miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), con intensivistas pediátricos o enfermeros entre otros especialistas, así como pilotos del Ala 45 y personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

En total, tanto el Ministerio de Sanidad como el de Defensa traerán al país a 101 personas que llegarán la mañana es este martes a España. Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica, cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

Una vez estén en España, los pacientes serán distribuidos por hospitales de Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid y Murcia. La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.

En concreto, serán atendidos en los hospitales de Val d'Hebron de Barcelona; Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria); Politécnico La Fe de Valencia; Universitario de Álava-Txagorritxu de Vitoria; General Universitario Gregorio Marañón, Universitario Clínico San Carlos y Universitario La Paz de Madrid; Universitario de Ciudad Real; Universitario de Toledo; Hospital Universitario de Navarra; Virgen de la Arrixaca de Murcia; y Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo.

RECIBIDOS POR LAS MINISTRAS DE SANIDAD Y DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

La Embajada de España en Jordania ha gestionado los trámites necesarios para la operación, incluida la expedición de los visados. Previamente, los menores y sus acompañantes fueron trasladados por equipos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde fueron atendidos por miembros de la ONG Médicos Sin Fronteras junto al equipo del departamento ministerial desplazado al terreno.

Por su parte, la expedición ha sido recibida en España por las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Además, en la coordinación de la operación han participado los Ministerios de Defensa; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; e Interior.