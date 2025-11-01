Tres personas heridas tras un incendio por la explosión del intercambiador de una calefacción en El Casar

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de la Paz. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este sábado tras producirse un incendio en una vivienda de la localidad guadalajareña de El Casar, provocado al explotar el intercambiador de una calefacción instalado en la chimenea de la vivienda.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 15.56 horas en un domicilio ubicado en la calle Isla de la Cabrera.

Estas fuentes han indicado que una de estas personas ha resultado herida tras caerle encima el intercambiador tras la explosión y el agua hirviendo del sistema de calefacción, siendo trasladada al Hospital de La Paz de la Comunidad de Madrid en una UVI.

Mientras, las otras dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo, siendo atendidas y dadas de alta en el mismo lugar de los hechos.

Hasta el lugar se han desplazado dos UVI --una de Castilla-La Mancha y otra de la Comunidad de Madrid--, bomberos de Azuqueca de Henares, efectivos de la Guardia Civil y miembros de Protección Civil.