Tres personas hospitalizadas, entre ellas dos niñas, tras un choque múltiple en la A-31 en Chinchilla

Lugar del accidente de tráfico. - EUROPA PRESS

ALBACETE 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un choque múltiple en la A-31 en sentido Valencia a su paso por Chinchilla de Monte-Aragón se ha saldado con tres personas heridas y trasladadas al Hospital Universitario de Albacete: dos niñas de 7 y 9 años, y un hombre de 44 años.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 17.50 horas, cuando se ha producido un choque en cadena entre un camión, una furgoneta de mantenimiento de carreteras y un turismo, en el kilómetro 93,7 de la A-31.

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una UVI móvil, que ha procedido al traslado del hombre, así como una ambulancia de urgencias que ha trasladado a las dos menores al centro hospitalario de la capital provincial. También se ha desplazado al lugar de los hechos un equipo médico de urgencias.

Asimismo, se han desplegado agentes de la Guardia Civil y bomberos del parque de La Roda.