El Trofeo de la Junta de Comunidades recupera el baloncesto en silla de ruedas e incorpora el voleibol - JCCM

TOLEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXV Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha volverá a reunir, entre los meses de agosto y diciembre, a los principales equipos de la región en una competición que se ha consolidado como la gran cita de la pretemporada del deporte castellanomanchego.

Este miércoles ha sido presentado por el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, en una rueda de prensa celebrada en Toledo en la que también ha estado el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, José Luis Urda; el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Esteban Gálvez; el vicepresidente de la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha, Carmelo Alcázar; el presidente de FECAM, Jesús Francisco Ruiz; un representante del Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR); y un representante de la Federación de Voleibol de Castilla-La Mancha, Chema.

En su intervención ante los medios de comunicación presentes en el acto, Carlos Yuste ha comentado que en esta edición participarán 76 equipos, un 35% más que el pasado año, en siete modalidades deportivas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La principal novedad de esta edición es el regreso del baloncesto en silla de ruedas al programa de competición, reforzando el compromiso del Gobierno regional con el deporte inclusivo. A ello se suma la incorporación del voleibol, tanto en categoría masculina como femenina, ampliando la oferta deportiva del torneo y dando cabida a nuevas disciplinas dentro de una competición cada vez más representativa del deporte de Castilla-La Mancha.

Carlos Yuste ha comentado que el Trofeo Junta de Comunidades mantiene además su vocación de promover los valores del deporte, favoreciendo una competición basada en el juego limpio, la convivencia y la ausencia de violencia, al tiempo que permite a los clubes preparar la temporada en las mejores condiciones y acerca el deporte de alto nivel a la ciudadanía durante el periodo estival.

"La competición refleja también el buen momento del deporte regional, con un 91% más de clubes en categorías nacionales en los últimos años y una apuesta decidida por el deporte femenino, que se traduce en un 43% más de licencias femeninas en la última década, un 55% más de ayudas a mujeres deportistas y la participación de cerca de 200 deportistas pertenecientes a 23 clubes femeninos en esta edición", ha finalizado diciendo el mandatario regional.