TSJCM da la razón al sindicato USO y anula la modificación de la RPT de 2022 de la Diputación de Cuenca

CUENCA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha ha estimado el recurso de apelación interpuesto por un funcionario de la Diputación, actualmente Delegado Personal del Sindicato USO, y ha declarado la nulidad del procedimiento seguido por la institución provincial para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) correspondiente al ejercicio 2022.

Este pronunciamiento revoca la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca, que en 2022 había avalado el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación

En la setencia, facilitada por el sindicato y recogida por Europa Press, el Alto Tribunal apunta que el procedimiento es nulo por la ausencia del informe preceptivo de la Secretaría, informe "que es obligatorio en todos los procedimientos de aprobación o modificación de las RPT, al tratarse de un supuesto de asesoramiento legal preceptivo", asegura USO en nota de prensa.

El informe del Director de Recursos Humanos "no puede sustituir esta función", según la Sala, que subraya que "la omisión de este trámite constituye un vicio invalidante esencial que impide valorar el resto de alegaciones formuladas por el apelante, ya que sería anticipar el análisis que corresponde a la Secretaría en su informe".

Asimismo, recalca el Sindicato que el Tribunal destaca las "implicaciones económicas" de la decisión, motivo por el cual es habitual y plenamente procedente un informe de Intervención, órgano responsable del control financiero y fiscalización interna.

En todo casdo, USO declina "prolongar el conflicto", y tiene la mano para "colaborar con la Diputación para encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y permitan avanzar de manera constructiva".

"No obstante, para que esta colaboración sea posible, consideramos imprescindible que exista plena transparencia, buena fe y una comunicación fluida por parte de la Diputación. Estamos abiertos al diálogo y dispuestos a trabajar conjuntamente, siempre dentro de un marco de claridad, responsabilidad y colaboración mutua", zanja USO.