Archivo - Plaza de Zocodover de Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha establecido medidas cautelares para prohibir la celebración de conciertos en la plaza de Zocodover, en Toledo, por contaminación acústica.

La sentencia número 543/2026 del TSJCM establece "acordar la prohibición/limitación de la celebración de conciertos, verbenas y otro tipo de espectáculos musicales similares en la Plaza de Zocodover en horario nocturno", tras un recurso presentado el pasado mes de abril por una particular ante la Sección Primera de la de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de Castilla-La Mancha.

Una prohibición que queda subordinada a "la realización obligatoria de una evaluación técnica de impacto acústico in situ intramuros", así como el establecimiento de un control permanente de emisiones: La instalación previa de limitadores automáticos de potencia de sonido, controlados y supervisados directamente por los servicios municipales de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

El periplo judicial comenzó el pasado 10 de octubre de 2025 cuando una persona particular presentó una reclamación ante el Ayuntamiento de Toledo por reclamando el cese de actividades molestas por ruidos en la plaza de Zocodover y aledaños, reclamando la adopción de medidas preventivas.

La reclamación fue desestimada por silencio administrativo, presentándose un recurso contencioso-adinistrativo, desestimado asimismo por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Toledo.

En la nueva sentencia establecida por el TSJCM, y a la que ha tenido acceso Europa Press a través del abogado representante de la persona demandante, Ricardo Ayala, director del portal web StopRuidos y miembro de la Asociacion Juristas contra el Ruido, se asumen los argumentos esgrimidos por la recurrente y se valora que "el disfrute y uso público de la Plaza de Zocodover de Toledo, con toda la tradición que se encarga de recoger en el auto apelada, debe ser compatible con el disfrute de los derechos de los vecinos que allí residen".

En su resolución, el Alto Tribunal castellanomanchego aplica la consolidada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para recordar que la exposición continuada a niveles de ruido evitables e insoportables vulnera de forma autónoma el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución Española).

La Sala enfatiza que la protección judicial del hogar no depende de que el vecino acredite lesiones físicas o psicológicas previas, sino de garantizar su derecho al descanso y al libre desarrollo de su personalidad en su propia vivienda.

La sentencia puede ser objeto de un recurso limitado de casación ante La Sala tercera del Tribunal Supremo, siempre que la infracción del ordenamiento jurídico presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia ante el Tribunal Supremo.