TSJCM insta a Junta a la "inmediata ejecución" de sentencia del Fuerte San Francisco Guadalajara y dicta plazos

Archivo - Cripta de San Francisco, Guadalajara - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO - Archivo

GUADALAJARA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha instado a la Junta de Comunidades a que cumpla la ejecución de la sentencia en relación al Fuerte de San Francisco en Gudalajara, estableciéndose una serie de plazos para que se asuma este cometido.

Tal y como dicta el auto, al que ha tenido acceso a Europa Press, el Alto tribunal señala que "deberá procederse a la inmediata y completa ejecución de la sentencia, debiendo iniciar y cumplir las siguientes actuaciones en los plazos máximos que se indican".

Este auto da al Gobierno regional un mes para iniciar la licitación de la ejecución de las obras de los proyectos de rehabilitación de las naves de cerrajería (escuelas municipales) y de la 'Nave de Forja' (biblioteca municipal) y un mes para iniciar los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles sitos en Plaza Bejanque 9.

Del mismo modo, establece un mes para iniciar la licitación de la ejecución de las demoliciones de inmuebles incompatibles con el planteamiento, cuatro meses para la redacción de los proyectos de rehabilitación del resto de inmuebles y seis meses para realizar las actuaciones necesarias para subsanar deficiencias.

Ha sido el grupo municipal Aike el que ha trasladado esta decisión judicial por medio de una rueda de prensa este jueves, que han ofrecido la edil de este grupo Susana Martínez y su portavoz Jorge Riendas.

El Grupo Municipal Aike de Guadalajara presentó en marzo de 2024 una instancia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para solicitar el cumplimiento de la sentencia firme que obliga a la Administración regional a rehabilitar la totalidad de los edificios que conforman el complejo del Fuerte de San Francisco y dotarlos del uso dotacional y cultural que quiera la ciudad.