'Turismo Azul' mejora accesibilidad y entorno de las zonas naturales de baño de C-LM con una inversión de 1,2 millones

'Turismo Azul' Mejora La Accesibilidad Y El Entorno Ambiental De Las Zonas Naturales De Baño De La Región Con Una Inversión De 1,2 Millones De Euros - JCCM

CIUDAD REAL 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de 'Turismo Azul Sostenible', que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha desarrollado con cargo a los fondos europeos Next Generation como parte de una Acción de Cohesión en Destino (ACD), ha invertido más de 1,2 millones de euros en la mejora de accesibilidad, ambiental y en el ámbito de la sostenibilidad las zonas naturales de baño de la región.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha visitado algunas de estas actuaciones en la Laguna Santos Morcillo, en el término municipal de Ossa de Montiel dentro del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, uno de los referentes del turismo azul de Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

En concreto, en esta laguna se han invertido más de 92.000 euros en la restauración y mejora ambiental de las cubiertas vegetales de las zonas de baño, y en actuaciones como la construcción de un aparcamiento disuasorio sostenible y en la construcción también de una pasarela de madera, completamente integrada en el entorno lagunar, para conectar el acceso con el mirador Santos Morcillo y Batana, además de mesas de merenderos en esta laguna.

En el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera se han realizado actuaciones también en la Laguna del Rey, La Lengua y en La Tomilla, en la zona de baño de Las Mulas, con la instalación de un aseo.

El programa 'Turismo Azul Sostenible' ha servido para llevar a cabo actuaciones en muchas de las zonas naturales de baño de la región, bien de manera directa por parte del Ejecutivo autonómico, o bien apoyando económicamente estas actuaciones en aquellas zonas que son titularidad de las entidades locales, dentro de una inversión que ha superado los 1,2 millones de euros.

En concreto, se ha actuado en La Laguna del Rey, La Tomilla, La Lengua y Santos Morcillo, dentro del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera; en El Torno, en Porzuna; en la Tabla de la Yedra de Piedrabuena; en la Laguna Grande de Beteta; en las Cabezas del Cebadal en Santa María del Val; en la Cueva Tomás en la localidad de Albendea; en el Puente de San Pedro, en Zaorejas; en el embalse del Alcorlo en La Toba; y en las orillas Banderas, Cerro y Jorja de las Lagunas de Villafranca de los Caballeros.

La ACD Turismo Azul Sostenible forma parte de las acciones de cohesión que el Ejecutivo autonómico ha desarrollado de manera directa en el marco de los fondos europeos Next Generation, y que han incluido proyectos como 'Rural Bike Conecta CLM' o la Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha.