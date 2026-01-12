El turismo usado sube en Castilla-La Mancha el 0,4% interanual en diciembre hasta 12.890 euros, según Ancove

Archivo - Vehículos de ocasión en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

En diciembre, el turismo de segunda mano se encarece en Castilla-La Mancha el 0,4% en términos interanuales (sobre diciembre de 2024). De media, se pagaron 12.890 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.338 euros, un 3,7% más caro que en diciembre de 2024.

Por provincias, la mayor subida en la comunidad se produce en el mes de diciembre en Guadalajara, tal y como ha informado la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) en un comunicado.

En términos mensuales (sobre noviembre de 2025), el precio de los turismos baja un 4,3% en la comunidad, mientras que en media nacional asciende el 0,25%.

En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en Castilla-La Mancha en 10.912 euros, un 7,5% de subida interanual, en contraste con los 10.725 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,6%. En términos mensuales, sobre noviembre, el precio crece el 0,3% en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 1,4%.

El segmento de los turismos de más de 8 años acumula el 61,2% del total de las ventas en la comunidad, frente al 61,6% a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL

El precio de los turismos usados sube en diciembre un 3,7% interanual en España, con un precio medio de 13.338 euros. No obstante, el incremento del coste medio para el conjunto del pasado año se coloca por debajo de la inflación media del año (2,95%).

En términos mensuales, sobre noviembre de 2025, asciende el 0,25%. En los doce meses del pasado año se han transferido 2.218.824 turismos de segunda mano a un coste medio de 13.050 euros, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2024. El 23% de los turismos vendidos en el mes -- 49.928-- se quedó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,5% --14.053-- superó los 36.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio fue de 10.725 euros, un 5,6% más interanual, y un 1,4% mensual comparado con los precios de noviembre. De los 217.332 turismos transferidos en noviembre, 133.818 superaron los 8 años, el 61,8% del total.

El fuerte crecimiento del precio del turismo de segunda mano medido en términos interanual (sobre el mismo mes de 2024) ha supuesto crecimientos generales en todas las comunidad autónomas, aunque con grandes disparidades. En Navarra suben el 6,8% en el año y un 6,7% en Baleares, mientras el incremento se reduce al 0,4% en Castilla-La Mancha o el 1,3% en Canarias.

En el caso de los turismos de más de ocho años, vuelve a superar al conjunto del mercado, aunque con igual disparidad por comunidades autónomas. En Asturias los coches más antiguos suben en términos interanuales el 8,2% en Asturias y el 8% en Canarias y el 1,9% en Cantabria y el 2,6% en La Rioja.

"Los turismos usados siguen moderando sus precios, con subidas por debajo del IPC. En este sentido, desde Ancove matizamos los datos interanuales de diciembre, con una subida del 3,7% -la más alta del año junto con la de abril, muy superior al precio medio del año que aumenta un 2,1% en relación con el precio medio de 2024", señala Eric Iglesias, presidente de Ancove.