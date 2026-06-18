La UCLM abre el 19 de junio la preinscripción en estudios de grado para el curso 2026-2027

Calendario de fechas. - UCLM

CIUDAD REAL 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) abre entre el 19 de junio y el 3 de julio el período de preinscripción en estudios de grado para el curso 2026-2027. La matrícula para el alumnado de nuevo ingreso admitido en la primera adjudicación podrá formalizarse entre el 10 y el 15 de julio, mientras que en los estudios de matrícula directa permanecerá abierta del 19 de junio al 30 de septiembre. Además, se habilitarán distintos periodos de matrícula vinculados a las sucesivas readmisiones.

El día 19 de junio se abre la preinscripción en estudios de grado en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), un trámite dirigido al alumnado de nuevo ingreso y que podrá formalizarse a través de la web de la institución académica hasta las 14:00 horas del 3 de julio.

Este colectivo podrá solicitar hasta nueve opciones de entre los 54 grados y 13 dobles grados que integran la oferta académica de la UCLM para el curso 2026/2027. Este plazo es único para todos los colectivos, incluyendo a quienes superen la PAU en la convocatoria extraordinaria. Para orientar su elección, el estudiantado puede consultar los parámetros de ponderación y las notas de corte del último curso.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y ordenadas las preinscripciones, la Universidad de Castilla-La Mancha publicará los resultados a partir de las 14.00 horas del día 9 de julio en la web corporativa y se comunicarán por correo electrónico a las personas solicitantes.

Posteriormente, se realizarán nuevas adjudicaciones los días 16, 23 y 30 de julio, y 3, 10, 17 y 24 de septiembre. Todo el procedimiento está detallado en la Guía de preinscripción publicada en la web de la UCLM.

El período de matrícula para el alumnado de nuevo ingreso admitido en la primera adjudicación se extenderá entre el 10 y el 15 de julio (hasta las 14.00 horas). Tras cada una de las sucesivas adjudicaciones se abrirán nuevos plazos de matrícula conforme al calendario establecido por la universidad.

Es muy importante que los y las estudiantes marquen a través de la aplicación de preinscripción su voluntad de permanecer en las listas de espera tras cada adjudicación con el fin de seguir participando en el proceso en el caso de no haber obtenido plaza o cuando la adjudicada no coincida con la opción preferente incluida en la solicitud.

Los estudiantes pueden formalizar su automatrícula desde la fecha y hora de la cita previa que se les asigna al publicar los resultados de la preinscripción y siempre dentro del plazo máximo fijado en cada adjudicación. Toda la información relativa al procedimiento, los precios públicos y la normativa aplicable está recogida en la Guía de matrícula.

La primera matrícula en estudios oficiales de grado en la UCLM está bonificada en un 99 % durante el curso 2026/2027 para el alumnado que cumpla con los requisitos establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

MATRÍCULA DIRECTA

Además, la UCLM ofrece los denominados estudios de matrícula directa. Las personas interesadas en cursar alguno de estos grados deberán realizar igualmente la preinscripción, aunque, a diferencia del resto de titulaciones, no tendrán que esperar la publicación de las adjudicaciones para matricularse.

Una vez que la Unidad de Gestión Académica valide su preinscripción, se le habilitará la aplicación de automatrícula de forma inmediata. Para este colectivo, el plazo de matrícula permanecerá abierto desde el 19 de junio hasta las 14:00 horas del 30 de septiembre.

La UCLM pone a disposición de todos los estudiantes las Unidades de Gestión Académica de Campus para resolver cualquier tipo de duda relacionada con el proceso de acceso y matrícula, tanto de forma presencial como mediante atención telefónica en el 926 295 300 y a través del servicio de soporte.