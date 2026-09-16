La UCLM abre curso con casi 7.000 nuevos alumnos y mirando a una nueva etapa de expansión

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado este miércoles en Talavera de la Reina el curso académico 2026-2027 con 6.842 estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de grado, 206 más que el pasado curso y 1.380 más que hace cinco años, consolidando una tendencia de crecimiento que la institución quiere acompañar ahora con nuevas titulaciones, infraestructuras y una mayor capacidad investigadora.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el rector de la UCLM, José Julián Garde; el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, y el presidente del Consejo Social de la UCLM, José María Barreda, han sido los encargados de presidir un acto que ha reunido también a representantes institucionales, académicos, económicos, sindicales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de miembros de la comunidad universitaria.

El rector de la UCLM, José Julián Garde, ha destacado durante el acto que la matrícula de nuevo ingreso ha aumentado un 24,2% en los últimos cinco cursos y que la ocupación global de la Universidad ha pasado del 87,5% en el curso 2021-2022 a superar el 105% durante los dos últimos ejercicios.

Además, la institución atrae cada vez a más alumnado de fuera de Castilla-La Mancha. El pasado curso, el 21,9% de los estudiantes matriculados en grados procedía de otras comunidades autónomas, algo que Garde ha considerado una muestra del "creciente atractivo" de la Universidad regional.

"Cuando hablamos de crecimiento no hablamos solo de números, sino de personas que han confiado en la UCLM para construir su futuro", ha señalado el rector, que ha reivindicado la universidad pública como un instrumento de "movilidad social, cohesión territorial y progreso colectivo".

Garde ha destacado igualmente los resultados obtenidos en investigación. En la última convocatoria de proyectos del plan estatal, la UCLM se ha situado en la posición 15 de las universidades españolas participantes, logrando captar 10,2 millones de euros.

El rector ha defendido que estos resultados responden al esfuerzo realizado para ampliar la oferta académica, modernizar los estudios y acercar la Universidad al territorio.

TALAVERA, UNA DE LAS GRANDES APUESTAS

Buena parte del acto ha mirado hacia Talavera de la Reina, donde la UCLM quiere consolidar durante los próximos años su crecimiento.

Desde 2020, según Garde, la plantilla de personal docente e investigador en la ciudad ha pasado de 163 a más de 215 profesionales, mientras también se ha incrementado el personal de administración y servicios.

A ello se suma la futura Facultad de Ciencias de la Salud, cuya licitación está prevista para la primavera de 2027, y una oferta académica que desde 2024 ha incorporado los tres primeros másteres oficiales impartidos en Talavera, además de la incorporación del doble grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática.

Uno de los próximos pasos será la aprobación de los nuevos estatutos de la UCLM, con los que la institución pretende que Talavera deje de tener la consideración de sede para consolidarse como campus universitario.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha reivindicado precisamente la vinculación de la ciudad con la Universidad y ha asegurado que "Talavera quiere a la Universidad".

"Cada estudiante que llega a Talavera, cada profesor, cada investigador, contribuye a hacer de esta ciudad una ciudad con más oportunidades", ha afirmado.

EL FUTURO DE LA UCLM

Garde ha apuntado tres grandes instrumentos para afrontar los próximos años, entre ellos la elaboración de un nuevo plan estratégico, la renovación de los estatutos y la negociación del contrato-programa 2027-2031 con la Junta, que deberá proporcionar estabilidad financiera a la institución.

El rector, también presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha reclamado asimismo que la inversión pública destinada a las universidades públicas españolas alcance el 1% del PIB, al considerar que resulta imprescindible para consolidar la ciencia y la educación.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado durante su intervención que el nuevo contrato-programa estará cerrado antes de finalizar el año y ha avanzado que la financiación podría superar los 1.300 millones de euros hasta 2031, más de un 30% por encima del acuerdo actual.

PAGE CARGA CONTRA LAS "UNIVERSIDADES A GRANEL"

En este contexto de expansión, Page también ha advertido sobre el crecimiento de determinadas universidades privadas en España y ha defendido que Castilla-La Mancha mantendrá su apuesta por fortalecer la universidad pública.

El presidente ha precisado que su Gobierno no se opone a las universidades privadas de calidad, pero sí a lo que ha denominado "universidades a granel", que, a su juicio, pueden convertirse en una amenaza para aquellas instituciones sometidas a mayores exigencias de investigación y calidad.

"No somos favorecedores de las universidades a granel que se están planteando en algunos sitios de España", ha indicado Page, quien ha considerado que no puede existir "un doble rasero" por el que a unas instituciones se les impongan elevados estándares y a otras se las valore únicamente por la facilidad para expedir títulos.

El presidente autonómico ha asegurado que su Ejecutivo mantendrá una posición "coherente y firme" ante posibles proyectos de este tipo y ha desvelado que "me llegan ofertas todos los días".