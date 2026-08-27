La UCLM acoge en Albacete el XXVI Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador de 2 al 4 de septiembre

Cartel del congreso en la UCLM. - UCLM

ALBACETE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acogerá el 'XXVI Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador', que se celebrará en el Campus de Albacete del 2 al 4 de septiembre.

Con la participación de 28 instituciones de siete países, el encuentro tiene como principal objetivo promover la presentación de propuestas innovadoras, el intercambio de ideas y el debate sobre la relación entre las personas y la tecnología, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

Bajo el lema 'Diseñando juntos la interacción del futuro', este congreso reunirá a investigadores, docentes, estudiantes de doctorado y profesionales para analizar los principales retos de una disciplina que cobra especial relevancia ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y la aparición de nuevas formas de interacción con los sistemas tecnológicos, como indican desde la organización.

'Interacción 2026' cuenta con un total de 72 participantes inscritos procedentes de 28 instituciones de siete países: España, Colombia, Argentina, Perú, México, Chile y Canadá.

Entre ellos, se encuentran 28 estudiantes de doctorado, representando cerca del 40 % de los asistentes, una participación que responde a uno de los objetivos del encuentro: favorecer la incorporación de jóvenes investigadores y profesionales a la comunidad de interacción persona-ordenador.

UN PROGRAMA CON 50 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

El programa científico contempla medio centenar de comunicaciones distribuidas en diez sesiones temáticas, a las que se sumarán demostraciones, presentaciones de proyectos de investigación, un coloquio doctoral, un concurso de trabajos fin de estudios y talleres especializados.

Las diferentes sesiones permitirán conocer trabajos relacionados con inteligencia artificial generativa y agentes, robots sociales, experiencia de usuario, accesibilidad e inclusión, educación y aprendizaje, salud digital, realidad virtual y aumentada, interacción multimodal, emociones y factores humanos, entre otros ámbitos.

El programa incluye también dos conferencias invitadas. La primera será impartida por Davinia Hernández-Leo, catedrática de la Universitat Pompeu Fabra, quien abordará la integración de diferentes conocimientos y perspectivas en el diseño de tecnologías interactivas, con especial atención al ámbito educativo y al contexto abierto por la inteligencia artificial.

La segunda ponencia correrá a cargo de Philippe Palanque, profesor de la Université de Toulouse e investigador del Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre ingeniería de sistemas interactivos.

Su intervención abordará los procesos de diseño centrado en las personas y en su adaptación a sistemas complejos y críticos.

Entre las novedades de esta edición figura la sesión 'HCI, Inteligencia Artificial y Empresa: Poner en el Centro a la Persona en la Era de los Sistemas Interactivos Basados en Inteligencia Artificial', planteada como un espacio de encuentro entre el ámbito universitario y el tejido empresarial.

Profesionales de Imedia Comunicación, ING, MTP, Area Project y Tecon participarán en esta sesión para debatir sobre el papel que desempeñan la experiencia de usuario y la interacción persona-ordenador en las empresas, los cambios derivados de la incorporación de la inteligencia artificial y las competencias que demandará este nuevo escenario a los futuros profesionales.

La celebración de Interacción 2026 supone también el regreso del congreso a Albacete, ciudad que ya acogió este encuentro científico en 2008.

"Queremos que Interacción 2026 sea una palanca que impulse nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestra ilusión. Un congreso científicamente productivo, pero también un lugar donde surjan nuevas colaboraciones, proyectos y amistades", ha señalado el profesor de la UCLM Víctor M. R. Penichet, también presidente de Interacción 2026.

El congreso está organizado por el grupo Ingeniería de Sistemas Interactivos -ISE- de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete y la Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO), con el apoyo de distintas estructuras, instituciones y entidades colaboradoras.