La UCLM y Afanion renuevan su compromiso con la investigación contra el cáncer mediante el mecenazgo 'Antonio Cepillo'

Firma de un convenio entre la UCLM y Afanion. - UCLM

ALBACETE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) han renovado el convenio de colaboración empresarial que da continuidad al mecenazgo 'Antonio Cepillo', una iniciativa destinada a respaldar la investigación contra el cáncer y a fomentar el desarrollo de nuevos proyectos científicos desde la institución académica.

El acuerdo ha sido ratificado este miércoles por el rector de la UCLM, Julián Garde, y el presidente de Afanion, Juan García Gualda, quienes han reafirmado el compromiso de ambas entidades con una actividad de interés general orientada al avance del conocimiento y a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad, según ha informado la institución académica en nota de prensa.

En virtud del convenio, Afanion realizará una aportación económica de ocho mil euros, destinada a financiar ayudas para la investigación contra el cáncer. Esta colaboración se enmarca en la apuesta compartida por promover la formación integral del estudiantado universitario y favorecer el establecimiento de las bases de futuros proyectos de investigación y desarrollo.

El acto, celebrado en el Espacio Ideas del Campus de Albacete, ha contado también con la participación de la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González; el investigador Carlos Alonso; Dori Boluda, madre de Antonio Cepillo; y el grupo de investigadoras que trabajan en este ámbito.

Todos ellos se mostraron muy agradecidos por continuar con esta estrecha colaboración. De esta forma, el rector agradeció a Afanion su apuesta por destinar una parte importante de sus recursos a la investigación y por confiar en la UCLM para desarrollar estos proyectos. Además, aprovechó su reciente nombramiento al frente de la CRUE para defender un mayor compromiso institucional con la ciencia y aseguró que "voy a dejarme la vida para que España invierta mucho más de fondos públicos en investigación", dijo.

Por su parte, el presidente de Afanion reafirmó su apuesta por la investigación y recordó que la inversión destinada a este ámbito ha crecido más de un 53 % desde 2022, una línea que la asociación mantendrá en los próximos años porque considera que "se pueden cambiar las cosas" apoyando el talento investigador. Además, Juan García destacó que este compromiso es una forma de mantener vivo el legado de Antonio Cepillo y apeló a la humanización en todos los ámbitos profesionales

De igual forma, las investigadoras destacaron el valor del programa como una oportunidad para acercar a los estudiantes al mundo de la investigación y despertar futuras vocaciones científicas, además de poner en valor el entusiasmo del equipo y el apoyo de Afanion. En este sentido, subrayaron que "que la ciencia y la esperanza van muy de la mano porque aunque la medicina es lo que cura enfermedades hoy, la investigación es lo que hace que las próximas puedan ser curadas."

El convenio tendrá una vigencia de un año y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones, encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Con la renovación del Mecenazgo Antonio Cepillo, la Universidad de Castilla-La Mancha y Afanion consolidan una colaboración que contribuye al impulso de la investigación biomédica y pone de manifiesto el valor del compromiso conjunto entre la Universidad y el tejido asociativo para avanzar en la lucha contra el cáncer.