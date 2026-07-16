La UCLM anota 14 millones de euros de remanente de tesorería no afectada con una evolución financiera "sólida"

El rector de la UCLM, Julián Garde. - UCLM

TOLEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) cuenta con un remanente de tesorería no afectada de casi catorce millones de euros, frente a los 250.000 euros de 2020, una "evolución financiera sólida que refuerza la solvencia de la Universidad y amplía su capacidad para afrontar inversiones estratégicas en digitalización, infraestructuras, sostenibilidad y modernización de sus servicios".

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha presentado este jueves al Claustro su informe anual de gestión (mayo 2025-julio 2026), periodo en el que la institución académica ha trabajado y avanzado en el Plan Estratégico UCLM 2030, una "hoja de ruta viva" con actuaciones encaminadas a "fortalecer una universidad pública más sólida, más moderna, más útil para la sociedad, más comprometida con la región y con mayor capacidad de proyección nacional e internacional".

El periodo ha estado marcado por el aumento del estudiantado, la ampliación de la oferta académica, el impulso a la investigación, la mejora de las condiciones del personal, el fortalecimiento de la proyección internacional y nuevas inversiones estratégicas para preparar la Universidad de Castilla-La Mancha para el futuro, tal y como ha informado la Administración académica en nota de prensa.

Entre algunos de los datos ofrecidos por el rector a los claustrales, durante la sesión celebrada en el Campus de Ciudad Real, destacan el incremento del 6,08 % en estudiantes de nuevo ingreso en grado y del 7,69 % en máster, la implantación de siete nuevos másteres universitarios, un máster interuniversitario en Gestión Administrativa con la Universidad de Alcalá y tres nuevos dobles grados.

Destaca "el impulso a los títulos propios (485), las ayudadas concedidas por alrededor de siete millones de euros dentro del plan propio de investigación y la captación de más de 14,5 millones de euros en ayudas nacionales y regionales de investigación".

También ha hecho mención el rector al esfuerzo que la Universidad regional está realizando para reforzar su presencia en la región, sin renunciar a su proyección nacional e internacional, para lo cual se ha continuado avanzando en la elaboración del Plan Estratégico UCLM 2030, concebido como la hoja de ruta que debe orientar el desarrollo de la institución en los próximos años.

El documento recoge 30 objetivos estratégicos, 102 líneas de actuación, 302 acciones y 60 indicadores, como base para su seguimiento y medición.

En este punto, Julián Garde ha apuntado que el curso ha estado marcado por la conmemoración del 40 aniversario de la Universidad de Castilla-La Mancha, concebida para poner en valor la trayectoria de la institución, reforzar su reconocimiento social y proyectar su capacidad de futuro; y se ha detenido en el proyecto de nuevos estatutos en marcha, "una de las actuaciones institucionales más relevantes del periodo".

Aquí, el rector ha informado que tras la consulta pública previa, que recibió 59 aportaciones, la Comisión de Estatutos celebró ocho reuniones para la elaboración del anteproyecto, que posteriormente se sometió a información pública.

Durante este trámite se recibieron 271 alegaciones, revisadas en 5 reuniones, con 1.163 sugerencias al articulado, que han sido objeto de análisis en las reuniones mantenidas por la Comisión y que seguirán siendo objeto de trabajo en las próximas sesiones.

DEFENSORA UNIVERSITARIA

La defensora universitaria de la UCLM, Ágata María Sanz Hermida, ha presentado ante el órgano colegial la memoria de actuaciones llevada a cabo por la Defensoría Universitaria en el año 2025, en el que se tramitaron 275 expedientes, un 23,87 % más que en el ejercicio anterior, continuando así la tendencia al alza y situando el volumen de actividad en niveles similares a los de 2020, coincidiendo con la época COVID.

Lejos de interpretarse exclusivamente los datos como un aumento de la conflictividad, la defensora ha advertido que esa evolución también puede entenderse como un reflejo de "una mayor conciencia" por parte de la comunidad universitaria acerca de sus derechos y de un mejor conocimiento de los mecanismos institucionales disponibles para su protección y defensa.

Por colectivos, en términos absolutos el estudiantado es el que más contribuye al crecimiento global de expedientes.

Proporcionalmente, teniendo en cuenta el número de personas que integra cada colectivo, el PDI acude a la Defensoría casi cinco veces más que el estudiantado, mientras que la utilización del PTGAS es aproximadamente cinco veces superior.

Por último, el vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, Francisco Sáez, ha informado al Claustro de las actuaciones de la Comisión de Integración, la hasta diciembre Comisión de Coordinación Antifraude.

Hasta la fecha se han recibido seis comunicaciones en el canal de alertas y se ha creado un comité de ética.