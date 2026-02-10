La UCLM avanza en los trabajos para definir su hoja de ruta hasta 2030

El rector de la UCLM, Julián Garde. - UCLM

La UCLM ha celebrado este martes una jornada de trabajo en el marco del proceso de elaboración del Plan Estratégico UCLM 2030, liderado por el Vicerrectorado de Economía y Planificación Estratégica. Esta sesión ha permitido revisar los avances realizados desde la reunión de la Comisión de Estrategia del pasado mes de diciembre, en la que se analizó el diagnóstico institucional que sustenta la definición de los principales retos de la universidad para los próximos años.

Como resultado de este análisis, se han constituido seis grupos de trabajo, uno por cada eje estratégico definido en el proceso: Personas, Talento y Comunidad Universitaria, Docencia innovadora y aprendizaje a lo largo de la vida, Investigación, Transferencia de Conocimiento e Innovación, Gobernanza y modernización administrativa, Internacionalización y Compromiso regional, sostenibilidad y responsabilidad social, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Cada grupo está presidido por un miembro del equipo de dirección y cuenta con la participación de quince personas: miembros de la comunidad universitaria --PDI, PTGAS y estudiantes--, junto con dos representantes externos vinculados a cada ámbito. En total, noventa personas participarán en esta fase del proceso, aportando perspectivas académicas, técnicas y profesionales del entorno.

Durante la jornada de trabajo, desarrollada según el programa establecido, los grupos han avanzado en cuatro fases metodológicas: identificación de retos, priorización, formulación de objetivos estratégicos y diseño preliminar de líneas de actuación. Este esquema común tiene como finalidad obtener propuestas homogéneas que faciliten la integración posterior en el documento marco.

La reunión ha sido presidida por el rector, Julián Garde, quien ha trasladado su reconocimiento al trabajo desarrollado por los equipos implicados y ha destacado la importancia del Plan Estratégico como instrumento para orientar la actividad institucional en los próximos años. El proceso continuará en los próximos meses.