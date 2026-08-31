La UCLM busca captar talento investigador de excelencia para la región

Archivo - La UCLM lanza la mayor convocatoria postdoctoral de su historia, con más de 3,2 millones de euros y 30 contratos - JAVICECI/UCLM - Archivo

ALBACETE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) intensifica su política de captación de talento científico y está contactando activamente con investigadores e investigadoras Ramón y Cajal, beneficiarios de las ayudas, para atraer nuevas incorporaciones a sus campus, grupos e institutos de investigación. La Universidad ha reforzado para ello las condiciones que ofrece a quienes elijan la UCLM. Una de las principales medidas es la puesta a disposición de personal en formación con un contrato predoctoral de cuatro años, que le permitirá incorporar a un investigador y comenzar a construir su propio equipo desde su llegada.

A esta medida se suman el compromiso institucional con la estabilización tras la finalización del Ramón y Cajal, la mejora del salario con respecto a lo que marca la convocatoria, el reconocimiento y pago de sexenios, el acceso a convocatorias internas de financiación y el apoyo especializado para preparar y gestionar proyectos nacionales e internacionales. El objetivo es que la incorporación permita al investigador no solo continuar su trayectoria científica, sino también crear equipo, abrir nuevas líneas de investigación y competir por nuevos proyectos y financiación.

Daniel Iglesias es un investigador toledano que hace unos años consiguió una de estas exigentes ayudas Ramón y Cajal y que optó por iniciar su carrera investigadora en la UCLM. Hoy en día investiga en el área de Química Orgánica del campus de Ciudad Real e imparte docencia en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, que le permitirá acreditarse como profesor e investigador permanente al término de su contrato. "Pocas universidades ofrecen las posibilidades de la UCLM, con un sueldo más alto, capacidad para liderar proyectos de investigación y compromiso real para consolidarte en la institución, que es lo más importante".

Iglesias acumuló una brillante trayectoria investigadora en universidades y centros de investigación en España y en el extranjero, vital para ser un 'Ramón y Cajal' y optar por la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ahora desarrolla su talento con el objetivo de formar parte de la institución que le abrió las puertas.

MÁS DE 40 RAMÓN Y CAJAL Y 11 MILLONES DE EUROS

La estrategia de la UCLM cuenta con una trayectoria que la respalda. Más de 40 investigadores Ramón y Cajal han desarrollado su actividad en la institución a lo largo de la historia del programa y los contratos asociados han supuesto más de 11 millones de euros para la Universidad.

El rector de la UCLM, Julián Garde, destaca que estos datos muestran el impacto que el programa ha tenido tanto en la Universidad como en Castilla-La Mancha. "Los Ramón y Cajal han sido fundamentales para construir una UCLM más competitiva y con mayor proyección científica. Más de 40 investigadores han pasado ya por nuestra Universidad y han supuesto más de 11 millones de euros, pero su verdadero impacto va mucho más allá: generan conocimiento, crean equipos, forman nuevos investigadores y atraen nuevos proyectos y financiación", señala.

Garde subraya además que "atraer talento investigador es también una inversión para Castilla-La Mancha", ya que estos investigadores no solo generan conocimiento desde la región, sino que captan recursos nacionales y europeos, establecen colaboraciones con empresas y conectan a la UCLM y a Castilla-La Mancha con redes científicas internacionales.

A los más de 11 millones de euros vinculados directamente al programa se suma, por tanto, la financiación obtenida posteriormente por estos investigadores mediante proyectos competitivos y colaboraciones con empresas. Un efecto multiplicador que convierte la captación de talento en una vía para atraer también inversión y recursos para investigación a Castilla-La Mancha.

EXCELENCIA, PERO TAMBIÉN ESTABILIDAD

El Ramón y Cajal es uno de los programas de talento investigador más competitivos de España. En la última convocatoria se presentaron 2.725 investigadores para 494 ayudas. Junto a la atracción de estos perfiles, la UCLM considera especialmente relevante ofrecer un horizonte de continuidad. En un contexto en el que la estabilización de los investigadores Ramón y Cajal no es uniforme en el sistema universitario español, la Universidad presenta un balance especialmente positivo: todos los Ramón y Cajal que han completado su itinerario en la UCLM han podido consolidar su carrera en la institución.