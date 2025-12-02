La UCLM, cuatro décadas como "ascensor social y vertebrador del territorio en la región"

Jornada 'Cuarenta años construyendo Universidad'. - UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) conmemora cuatro décadas de historia como "ascensor social y vertebrador del territorio".

Bajo esta máxima se ha celebrado la jornada 'Cuarenta años construyendo Universidad', que ha abordado el pasado, presente y futuro de la UCLM con voces expertas de la academia, propulsores de la institución y profesionales de los medios de comunicación, tal y como informa la institución académica en nota de prensa.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha elogiado que el evento califique a la UCLM como motor de cambio: "Mejoramos la vida de la gente desde el conocimiento y a través de la investigación, la transferencia y la docencia. Este curso celebramos el orgullo de nuestra gente por su universidad".

Garde, acompañado del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha intervenido en una mesa redonda sobre los retos de la UCLM en la actualidad, que se han centrado en las políticas universitarias y la financiación pública, además de ofrecer datos que ubican a la UCLM a la cabeza de la captación de fondos competitivos para investigación o la baja tasa de no sobrecualificación, que sitúa a la UCLM en segunda posición en España.

Una realidad que ha celebrado el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual: "La universidad puede y deber seguir creciendo, sobre todo, por su función de ascensor social".

En palabras del organizador de la jornada, el profesor Sergio Molina, la UCLM trasciende la barrera de la importancia académica para generar democracia y cohesión territorial: "En la sesión de la mañana hemos repasado de dónde venimos y por la tarde nos hemos centrado en dónde estamos y hacia dónde vamos".

LA UNIVERSIDAD REGIONAL, "HIJA DE LA TRANSICIÓN Y LA AUTONOMÍA"

Precisamente han sido los historiadores de la UCLM Manuel López Heras y José Antonio Castellanos quienes han definido a la universidad regional como "hija de la Transición y la autonomía". Han señalado 1979 como año decisivo para su puesta en marcha: "Era la única comunidad autónoma sin universidad propia y dentro de la región fue la pieza más codiciada por las provincias".

El evento también ha relatado cuáles fueron los cimientos principales de la UCLM: "Necesitábamos una universidad que atendiera las necesidades de la comunidad", ha destacado Isidro Ramos, rector de la UCLM en 1985.

En la mesa, también han intervenido José María Barreda, entonces consejero de Educación, y María Ángeles Zurilla como primera vicerrectora del campus de Cuenca. Han abordado debates históricos como la descentralización de la UCLM frente a la hipótesis del campus único, la cercanía de la universidad regional o su fortaleza en la investigación competitiva.

'Cuarenta años construyendo universidad' ha culminado con la intervención de profesionales de la comunicación, que han repasado cómo la hemeroteca refleja la evolución de la universidad castellanomanchega.

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado que Castilla-La Mancha invierte actualmente casi diez puntos más que la media nacional por cada alumno universitario, explicando que actualmente la media nacional es de 23,7 por ciento mientras que la de Castilla-La Mancha se sitúa en el 32,7 por ciento por encima de comunidad autónomas como Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Galicia o Aragón.

En este sentido, ha indicado también que cuando Emiliano García-Page llegó a la Presidencia de Castilla-La Mancha ese gasto por alumno se situaba en 4.643 euros mientras que actualmente ese gasto está en 8.220 euros por alumno.

Dicho esto, y según informa el Ejecutivo, ha puesto el foco en que los presupuestos regionales para el año 2026 contemplan una cantidad de 271 millones de euros para las universidades regionales, 142 millones de euros más que con respecto al año 2014.

Estos 271 millones de euros estarán destinados, entre otras cuestiones, a seguir impulsando la primera matricula gratuita en la universidad, la construcción del campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares o l a puesta en marcha de nuevas residencias universitarias.

LOS 40 AÑOS DE LA UCLM

La secretaria general de la institución académica, Isabel Gallego, ha recordado que las actividades coordinadas para conmemorar esta efeméride están pensadas para agradecer, celebrar y compartir la historia de la universidad regional con toda la ciudadanía castellanomanchega.

Además de exposiciones, ponencias o actos celebrados por las facultades y escuelas, el próximo gran acto que involucrará a todos los campus será la celebración solemne de Santo Tomás de Aquino. Este año, el campus de Cuenca acogerá la celebración del patrón universitario.