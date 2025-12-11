UCLM desarrolla una herramienta de IA para ayudar a empresas en el cumplimiento normativo en materia de sostenibilidad

Jornadas 'Hacia un Derecho Penal Internacional del Trabajo'. - UCLM

El Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebra este jueves y este viernes en el Campus de Ciudad Real las jornadas 'Hacia un Derecho Penal Internacional del Trabajo', que forman parte del proyecto de investigación 'RECAVA: La protección penal y laboral del trabajo decente en las cadenas de valor global'.

Este proyecto ha permitido el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial para la transferencia de resultados que servirá de consultora a empresas en materia de sostenibilidad y de evaluación de los proveedores, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Las jornadas, inauguradas por el rector de la UCLM, Julián Garde, son un homenaje a la profesora Rosario de Vicente.

Investigadores del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han desarrollado un asistente virtual especializado en sostenibilidad, diligencia debida y compliance para ayudar a empresas y organizaciones a comprender y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, medioambiente y gobernanza.

Esta herramienta de inteligencia artificial es la apuesta del proyecto de investigación 'RECAVA: La protección penal y laboral del trabajo decente en las cadenas de valor global', en el que el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM viene trabajando una década, para la transferencia de resultados.

La herramienta se ha presentado este viernes con motivo de la celebración en el Campus de Ciudad Real de las jornadas 'Hacia un Derecho Penal Internacional del Trabajo', que ha inaugurado el rector de la UCLM, Julián Garde, y que a su vez forman parte del citado proyecto.

RECAVA, según ha explicado el profesor de la UCLM Adán Nieto, codirector de las jornadas junto con la también profesora Marta Muñoz de Morales, es un proyecto de investigación sobre explotación laboral en las cadenas de suministros que destaca por su "multidisciplinariedad", con áreas implicadas como el derecho penal y del trabajo, contabilidad y teoría del derecho.

El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ha permitido el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial que ofrecerá a las empresas "asesoramiento en materia de una legislación tan compleja como es la de sostenibilidad" y además "permitirá evaluar si los proveedores cumplen con los requisitos de la empresa cabeza de la cadena de suministro", ha explicado Adán Nieto, quien ha avanzado que el proyecto se explotará a través de una spin-off de la Universidad regional.

Igualmente, el profesor Nieto ha señalado que la herramienta ya está operativa, en lo que respecta a la parte de consultoría, y las empresas pueden acceder a ella a través del Observatorio RECAVA.

Asimismo, ha anunciado que muy pronto se lanzará la segunda de las partes de esta herramienta encaminada al control de los auditores. Hasta la fecha ya son varias las empresas que se han interesado y testeado la herramienta de inteligencia artificial, la cual, según ha indicado Adán Nieto, ha sido posible gracias a la colaboración interdisciplinar entre el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM y la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real.

HOMENAJE A ROSARIO DE VICENTE

Las jornadas 'Hacia un Derecho Penal Internacional del Trabajo' son un homenaje académico a la catedrática emérita de Derecho Penal de la UCLM Rosario de Vicente Martínez, vinculada a la institución académica desde el año 1986 desempeñando labores docentes, investigadoras y de gestión.

El rector ha agradecido a la profesora De Vicente, que en la inauguración se ha conectado al acto a través de videoconferencia, su "dedicación inquebrantable y su compromiso con el conocimiento", al tiempo que la ha calificado de "referente" para todos los miembros de la comunidad académica. Gabinete de Comunicación UCLM. Ciudad Real, 11 de diciembre de 2025