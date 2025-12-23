La UCLM felicita la Navidad 2025 con el villancico '40 años cumpliendo sueños'

Imagen del vídeo del villancico grabado por la UCLM. - UCLM

TOLEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema '40 años cumpliendo sueños' se desarrolla el villancico de la Universidad de Castilla-La Mancha para felicitar la Navidad de 2025, año en el que celebra cuatro décadas de historia.

La narrativa de la obra propone un viaje en el tiempo a través de un apagón que entrelaza tres historias paralelas.

Aunando lo onírico y lo real, el villancico comienza en la habitación de una niña que, con un dibujo, nos traslada al campus de Cuenca, kilómetro cero del apagón.

Este recurso conjuga pasado y presente para presentar a chicos y chicas de la región que, desde la intimidad de sus hogares, revelan cómo las profesiones soñadas en la niñez pueden materializarse en la Universidad regional.

La pieza culmina con la felicitación del rector Julián Garde, que define la UCLM como "una de las historias más bonitas de esta tierra", tal y como ha informado la Universidad en nota de prensa.

Garde se enorgullece del talento de la universidad regional para crear el villancico, que comenzó a gestarse en octubre desde el Área de Cultura bajo la dirección de César Sánchez Ortiz.

El guion, la grabación y el montaje son obra de Andrés López, Lucía López, Daniel Torres y Julio Urbán, estudiantes de Comunicación Audiovisual y Periodismo becados por el Patronato Cardenal Gil de Albornoz.

Como novedad, el equipo ha diseñado escenas lumínicas para representar el apagón y ha pilotado un dron para escenificar los apagones en distintas localidades de Castilla-La Mancha.

Con la voz de la estudiante del campus de Cuenca Mariola Ndiaye y los arreglos musicales de la egresada Marta Aparicio, la melodía original de Funambulista, Hecho con tus sueños, "invita a soñar en estas fechas tan señaladas".

La UCLM también agradece su implicación a la red de colaboradores que ha hecho posible el villancico una Navidad más: las localizaciones se han repartido entre los municipios conquenses de Cañete, Cardenete, Casas de Guijarro, Villamayor de Santiago y Villar de Olalla.

También han participado el alumnado del CEIP Ciudad Encantada y el periodista José Manuel Castellote.

Desde 2021, la UCLM prepara el villancico con el que Garde felicita la Navidad, mostrando el compromiso de la universidad regional con los pueblos y sus gentes.

Cardenete y la ilusión del estudiantado por regresar a sus raíces en 2023 o el homenaje a Mira en 2024 con motivo de la dana muestran que la UCLM "se caracteriza por su proximidad, calidad educativa y arraigo al territorio".