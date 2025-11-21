La UCLM y el Gobierno regional crean la Cátedra de Transferencia de Conocimiento e Innovación Agraria

CIUDAD REAL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde López-Brea; y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, han presentado este viernes en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), con sede en Tomelloso (Ciudad Real), la Cátedra de Transferencia de Conocimiento e Innovación Agraria, un espacio de colaboración desde el que se pretende responder al reto de la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas como sustento para la proyección del desarrollo regional.

La nueva cátedra, fruto del convenio de colaboración suscrito, está dotada con más de 184.000 euros, de los que 160.000 aportará el Gobierno regional y más de 24.000 la UCLM en dedicación de personal, a repartir en tres anualidades --entre los cursos 2025/2024 y 2027/2028--, y nace, según ha asegurado el rector, de la "visión compartida" entre ambas instituciones para fortalecer el medio rural, impulsar su transformación y situar el conocimiento al servicio directo del sector primario, pilar fundamental de la economía y la identidad de Castilla-La Mancha.

"Es un ejemplo de cooperación institucional al servicio del territorio y de sus profesionales" que "permitirá dar a conocer a la sociedad qué hacemos desde la UCLM por el sector primario", ha subrayado.

El rector ha señalado el carácter estratégico que tienen para la UCLM las cátedras y las aulas universidad-empresa como modelo de colaboración público-privada y como instrumento de investigación, desarrollo, innovación y transferencia y formación, que en los últimos cuatro años "se han multiplicado por cuatrocientos" y que permiten a la Universidad regional ofrecer "lo que hemos generado en nuestros cuarenta años" y mostrar que "somos una Universidad engarzada en su comunidad".

Asimismo, el rector ha asegurado que esta cátedra de innovación agraria es "un paraguas para un sector muy importante para esta comunidad autónoma, como es el primario, que se puede aprovechar de otras iniciativas que la institución académica tiene en marcha como es el programa de microcredenciales encaminado a contribuir a la recualificación de las personas trabajadoras".

IMPLICACIÓN "ABSOLUTA"

El consejero, de su lado, ha agradecido la colaboración del rector de la UCLM y de la propia Universidad, "porque su implicación absoluta ha sido clave" para impulsar esta Cátedra y para que los proyectos de innovación sean una realidad en el territorio.

Ha destacado que el avance que se ha producido en la agricultura y en la ganadería en estos últimos años "ha supuesto un salto de gigante equiparable posiblemente a lo que fue la revolución agrícola, que empezó cuando aparecieron las primeras máquinas que venían a desarrollar más trabajo con menos costes".

En ese sentido, ha agregado que la innovación y la aplicación de tecnología en el futuro en las explotaciones "van a ser fundamentales para trabajar en la vía que hoy en día es necesaria". "Tal vez las cuotas de productividad se puedan mejorar, tal vez los precios se puedan ajustar, pero lo que es fundamental es ahorrar en los costes de producción y, en este sentido, yo creo que las cátedras que van encaminadas a la innovación tienen mucho que decir".

Con esta Cátedra, el objetivo es que la innovación llegue de forma útil a agricultores y ganaderos mediante cursos, jornadas, intercambios y actividades demostrativas con impacto directo en las explotaciones. La idea es sencilla: "Queremos que cualquier agricultor o ganadero que lo desee pueda acceder a conocimiento útil y aplicable a su día a día", ha dicho el consejero.

De esta manera, el Gobierno regional da un paso más en la construcción de un ecosistema de innovación fuerte y estable, dado que "no se trata de una acción puntual" sino de la creación de una estructura permanente que permitirá llevar formación especializada a todos los rincones del territorio; organizar jornadas, cursos y actividades demostrativas; impulsar la digitalización y la tecnificación del sector; difundir buenas prácticas y facilitar el intercambio de experiencias reales entre profesionales y, por último, acercar los avances científicos a las explotaciones agrarias.

"En definitiva, esta Cátedra se convertirá en una herramienta pública al servicio del campo, diseñada para que la innovación no se quede en los laboratorios ni en los despachos, sino que llegue a quien realmente la necesita", han sido las palabras de Martínez Lizán.

ACTIVIDADES

En el marco de esta cátedra, la UCLM asumirá la organización de actividades formativas para agricultores y ganadores que permitirán actualizar competencias y compartir conocimiento en formato teórico y práctico.

Asimismo, pondrá en marcha estancias de intercambio entre agricultores y ganaderos que les permitirán aprender desde la experiencia directa, e impulsará acciones informativas y de divulgación y otras demostrativas que permitan conocer, in situ, las tecnologías y mejoras productivas que están cambiando el panorama agrícola-ganadero en todo el mundo.

Estas actividades estarán principalmente orientadas a la conservación de recursos genéticos, los ecosistemas agrarios y las superficies de alto valor natural, las producciones de calidad diferenciada, la tecnificación y digitalización de los procesos productivos, la participación en las cadenas de distribución locales, las nuevas oportunidades de negocios o la tributación y fiscalidad de las ganaderías extensivas, entre otras cuestiones.

Como aspecto importante de esta cátedra, según ha destacado el profesor de la UCLM Vidal Montoro, codirector de la misma junto al también profesor Jaime Villena, es que está abierta a que otras entidades, públicas o privadas, puedan incorporarse a la misma y sumar esfuerzos