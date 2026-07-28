La UCLM y Hard Link Security establecen un marco de colaboración para promover proyectos de I+D en ciberseguridad - UCLM

ALBACETE 28 Jul. (EUROPA PRESS) - La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la empresa Hard Link Security SL han firmado un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar actividades conjuntas de investigación, desarrollo e innovación (I+D) en el ámbito de la ciberseguridad y la seguridad de la información.

El acuerdo ha sido suscrito por la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González Moreno, y el cofundador de Hard Link Security, Juan Damián Escribano, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El convenio establece un marco general que permitirá desarrollar futuras acciones específicas de interés común, entre ellas proyectos de investigación aplicada, actividades de apoyo tecnológico, prestación de servicios especializados y utilización conjunta de equipos e infraestructuras.

Asimismo, contempla la colaboración en iniciativas relacionadas con la transferencia de conocimiento y la innovación, reforzando el compromiso de la UCLM con el desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de su entorno.

Desde la empresa se destaca la importancia que tiene para la compañía la incorporación de talento procedente de la universidad regional, especialmente del campus de Albacete, donde Hard Link Security ya cuenta con profesionales formados en titulaciones vinculadas a la informática y la ciberseguridad.

La colaboración con la UCLM permitirá seguir acercando el entorno académico a la realidad empresarial, facilitando oportunidades de prácticas, formación e inserción laboral para estudiantes y egresados en un sector con una demanda creciente de especialistas.