UCLM y Junta dan inicio a las acciones de formación para promover actividad física y convivencia en la Universidad

Inauguración del V Congreso Inter-Facultades de la Mención en Educación Física del Grado en Maestro en Educación Primaria. - JCCM

CIUDAD REAL 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha participado en la inauguración del V Congreso Inter-Facultades de la Mención en Educación Física del Grado en Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, un encuentro dedicado al intercambio de experiencias y a la formación práctica de futuros docentes.

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha asistido a la apertura de esta jornada en Ciudad Real, en la que está prevista la participación de unos 135 estudiantes de las facultades de Educación de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, según ha informado la Junta por nota de prensa. El congreso conecta la formación universitaria con propuestas educativas para promover la actividad física, la cooperación y la participación en los centros escolares.

La colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la UCLM en este ámbito se articula mediante un convenio para desarrollar acciones de formación del alumnado universitario vinculadas a la promoción de la actividad física, el deporte y los valores en edad escolar.

El acuerdo comprende tres líneas de trabajo que son el Plan de Calidad para el Deporte en Edad Escolar; el diseño de un Programa Integral de Salud, Bienestar Escolar y Promoción Deportiva; y el programa conEFta.

El programa ofrece herramientas para que los futuros docentes lleven a los centros escolares actividades que fomenten la cooperación, la autonomía y la participación del alumnado a través del deporte. El convenio prevé, además, formación específica para estudiantes de cuarto curso de la mención de Educación Física, orientada a incorporar estas propuestas a sus prácticas escolares, así como la ampliación de materiales para educación especial y escuela rural.

El encuentro ofrece así un espacio para compartir experiencias entre las cuatro facultades y preparar a los futuros docentes para utilizar la Educación Física como herramienta de aprendizaje, convivencia e inclusión en colegios e institutos.