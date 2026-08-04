La UCLM lanza la mayor convocatoria postdoctoral de su historia, con más de 3,2 millones de euros y 30 contratos

Archivo - Personal con contrato postdolctoral de la UCLM. - JAVICECI/UCLM - Archivo

ALBACETE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha convocado el programa de contratación postdoctoral más ambicioso de su historia, dotado con 3.240.104,80 euros y destinado a incorporar hasta 30 investigadores e investigadoras postdoctorales durante un periodo máximo de dos años.

La convocatoria, integrada en el Plan Propio de la Universidad, persigue un doble objetivo: captar y retener talento científico de excelencia y reforzar la capacidad investigadora y tecnológica de los grupos de investigación de la UCLM, según ha informado la propia Universidad por nota de prensa.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado que esta iniciativa constituye "un récord de inversión en investigación y una muestra inequívoca de que la Universidad de Castilla-La Mancha está construyendo su futuro desde el conocimiento, el talento y la excelencia científica".

"No hablamos únicamente de contratar investigadores. Hablamos de atraer talento, consolidar nuevas líneas científicas, fortalecer nuestros grupos y crear las condiciones necesarias para que la UCLM pueda liderar más proyectos nacionales y europeos y atraer nuevos fondos para Castilla-La Mancha", ha añadido el rector.

TREINTA CONTRATOS EN DOS MODALIDADES

La convocatoria contempla dos modalidades complementarias: 18 contratos postdoctorales junior, dirigidos a jóvenes doctores y orientados a su formación, especialización y movilidad internacional, y 12 contratos postdoctorales junior+, destinados a la atracción y retención de investigadores con una trayectoria científica postdoctoral excelente.

Los contratos tendrán una duración máxima de dos años, con dedicación a tiempo completo. La modalidad Junior contará, además, con una ayuda específica para realizar una estancia de investigación de doce meses en un centro internacional de prestigio durante el segundo año.

La convocatoria será cofinanciada hasta en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus de Castilla-La Mancha 2021-2027, en el marco de las políticas europeas destinadas a mejorar el acceso al empleo, la capacitación y la adaptación de los profesionales al futuro mercado laboral.

El vicerrector de Economía y Planificación y responsable de Fondos Europeos de la UCLM, Francisco Sáez, ha subrayado que "los fondos europeos están siendo decisivos para construir la universidad que Castilla-La Mancha necesita: una universidad más competitiva, más innovadora y con mayor capacidad para generar empleo cualificado, conocimiento y oportunidades en nuestra región".

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 1 al 20 de septiembre de 2026, y las candidaturas deberán tramitarse electrónicamente a través de la plataforma de convocatorias de la UCLM.

Con esta actuación, la UCLM alcanza un nuevo máximo inversor en contratación postdoctoral y refuerza una política científica centrada en atraer talento, consolidar carreras investigadoras y transformar el conocimiento en progreso económico y social para Castilla-La Mancha.