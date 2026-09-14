La UCLM lanza una nueva edición del Programa de Conciliación Académico-Deportiva para estudiantes. - UCLM

CUENCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) abre el periodo de solicitudes para la quinta convocatoria de su Programa de Conciliación Académico-Deportiva. La iniciativa, pionera en el sistema universitario nacional desde su implantación en 2022, facilita al alumnado compatibilizar la carrera deportiva con el estudio de un título oficial universitario.

La convocatoria, abierta durante todo el curso, está dirigida a estudiantes de la UCLM que sean deportistas de alto nivel o alto rendimiento acreditados por el Consejo Superior de Deportes o las comunidades autónomas; técnicos deportivos de categorías de primera nacional o internacional; personas dedicadas al arbitraje de primera categoría nacional o internacional; además de deportistas de alto nivel universitario. A esta última categoría pertenecen los medallistas y seleccionados en competiciones universitarias oficiales, entre otros casos que aparecen pormenorizados en las bases.

Las medidas de apoyo del programa contemplan la adaptación de horarios, exámenes o prácticas, además de tener preferencia en la elección de grupos con el fin de ajustar la asistencia a clase con la planificación de entrenamientos. El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Compromiso Social de la UCLM designa a cada beneficiario un tutor académico que se encarga de las labores de intermediación entre estudiante y cuerpo docente con el fin de mejorar la fluidez comunicativa entre ambas partes y realizar un seguimiento académico óptimo, según ha informado la institución académica en nota de prensa.

La UCLM permitirá al estudiantado participante la entrada gratuita a sus salas de musculación y aportará material deportivo de la universidad regional. Cabe destacar que quienes formen parte del programa también podrán acceder a los servicios de la Unidad de Valoración y Diagnóstico del Rendimiento Deportivo de la Facultad de Ciencias del Deporte.

Más de 160 estudiantes se han beneficiado de esta medida desde su puesta en marcha en el curso 2022/23. La iniciativa ha sumado adeptos de forma constante en cada edición: en la primera convocatoria se registraron un total de veinticuatro estudiantes, mientras que el pasado año académico la cifra superó las 60 inscripciones.