UCLM lleva a sus campus y sedes la muestra 'Solo sí es sí' sobre consentimiento y prevención de la violencia sexual

La UCLM lleva a todos sus campus y sedes la exposición "Solo sí es sí" sobre el consentimiento y la prevención de la violencia sexual. - UCLM

ALBACETE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado este lunes en todos sus campus y sedes la exposición fotográfica 'Solo sí es sí', organizada por la Cátedra de Igualdad de Género de la institución académica y Amnistía Internacional.

La iniciativa forma parte de las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, y busca promover la reflexión sobre la violencia sexual y la importancia del consentimiento, ha informado la UCLM en nota de prensa.

A través de doce paneles informativos, la muestra aborda la violencia sexual desde una perspectiva educativa, social y preventiva. El recorrido permite conocer sus distintas manifestaciones y desmontar mitos y estereotipos que contribuyen a perpetuarla, al tiempo que sitúa el consentimiento libre y expreso como elemento fundamental para construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

La exposición presta también atención a la violencia sexual en los entornos digitales y a las situaciones de especial vulnerabilidad que afectan a determinados colectivos, incorporando una perspectiva interseccional. Asimismo, destaca el papel de la educación sexual integral como herramienta para prevenir estas conductas y avanzar hacia entornos más seguros e igualitarios.

El recorrido concluye con información sobre recursos de apoyo y propuestas de actuación ciudadana, con las que se pretende fomentar la implicación colectiva en la prevención y erradicación de la violencia sexual.

La inauguración se ha celebrado de manera simultánea en los cuatro campus de la UCLM: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo y en las sedes de Talavera de la Reina y Almadén. En Albacete, el acto, celebrado en la Biblioteca General, ha contado con la participación de la delegada del rector para Políticas de Igualdad, Maria Encarnación Gil; y la coordinadora del equipo de Educación de Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha, Mar Abellán, entre otros participantes y asistentes.

Durante la inauguración, María Encarnación Gil ha agradecido la colaboración de Amnistía Internacional, entidad que ha cedido la exposición, y destacó que esta iniciativa forma parte de las actividades organizadas por la UCLM con motivo del 25 de noviembre.

Gil ha señalado que la muestra invita a reflexionar sobre la violencia sexual, una realidad que sigue afectando a millones de mujeres y niñas en todo el mundo, y subrayó que su objetivo es sensibilizar a la población sobre esta forma de violencia, que calificó de "grave vulneración de los derechos humanos".

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 18 de diciembre y está dirigida tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía.