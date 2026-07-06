La UCLM mejora su capacidad de retención de estudiantado preuniversitario y gana atractivo entre los mejores expedientes

Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. - UCLM

CIUDAD REAL 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha conseguido en los últimos cuatro años una reducción sostenida en el número de estudiantes castellanomanchegos que optan cursar estudios universitarios fuera de la región y fidelizar el de aquellos con mejor expediente académico.

Esta es la principal de las conclusiones extraídas del Informe Traslados 2022-2026, realizado por el Vicerrectorado de Economía y Planificación Estratégica y en el que se analiza el comportamiento del alumnado matriculado en la institución regional tras superar las pruebas de acceso a la universidad (antigua EvAU, actualmente PAU) en el distrito universitario de Castilla-La Mancha.

El informe detalla que el porcentaje de estudiantes aptos en las pruebas de acceso a la universidad en el distrito universitario de Castilla-La Mancha que solicita traslado a otra institución académica ha pasado del 31,23% en el curso 2022-2023, al 23,06 % en 2025-2026, lo que supone una caída media de casi tres puntos porcentuales por curso, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

Esta tendencia, que se registra de manera generalizada en las cuatro provincias en las que la UCLM tiene presencia (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo), mejora significativamente los datos registrados en el curso 2021-2022, cuando los traslados externos alcanzaban el 39 %. La diferencia, según el estudio, "ilustra un cambio de tendencia sostenido y robusto que mejora la posición de la UCLM dentro del sistema universitario nacional".

Junto al análisis cuantitativo, el informe arroja datos cualitativos que revelan un cambio en el perfil del estudiante que continúa sus estudios en la región. Frente al periodo correspondiente entre 2012 y 2024, en el que el alumnado con mejores calificaciones en las pruebas de acceso tendía a desplazarse a universidades de otras regiones, los resultados actuales indican que son precisamente quienes obtienen las notas más altas los que, en mayor proporción, eligen la UCLM.

Concretamente, según recoge el estudio, el grueso de los traslados externos se concentra en estudiantes que no logran la nota de corte requerida en la Universidad regional para la titulación de su preferencia y buscan una plaza en universidades con umbrales de admisión inferiores.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MOVILIDAD

El informe se basa en un modelo estadístico de probabilidad de traslado (modelo probit), que analiza de forma conjunta los factores que influyen en la decisión de estudiar en otra universidad, incluyendo entre las variables la calificación de acceso, el tipo de centro de procedencia (público, privado o concertado) en el que se ha estudiado el Bachillerato, y la distancia a los distintos campus universitarios.

Así, la nota obtenida en las pruebas de acceso a la universidad obtiene un coeficiente negativo y estadísticamente significativo: a mayor nota de acceso, menor probabilidad de trasladarse. Respecto a la distancia geográfica, esta se mantiene como un elemento determinante en la decisión del estudiante, que tiende a matricularse en la universidad más cercana, sea o no la UCLM.

En cuanto a la distribución territorial de los traslados, Toledo presenta la mayor tasa de movilidad externa, principalmente hacia Madrid. En Albacete y Cuenca, el destino más frecuente es el eje mediterráneo, mientras que en Ciudad Real predomina la elección de universidades andaluzas entre quienes deciden cursar sus estudios fuera de la UCLM.

OFERTA DE PLAZAS

Por otro lado, el informe señala que, pese a la mejora en la retención, la capacidad de la Universidad de Castilla-La Mancha sigue siendo limitada frente al volumen de estudiantes que superan la PAU. Para el curso 2026-2027, la UCLM oferta 6449 plazas, mientras que 9574 estudiantes han aprobado las pruebas de acceso en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, lo que implica que una parte del alumnado deberá necesariamente trasladarse a otras universidades.