La UCLM y MicroBank impulsan el emprendimiento con un millón de euros para financiar proyectos

Firma del convenio entre la UCLM y MicroBank. - CAIXABANK

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha suscrito un convenio de colaboración con MicroBank para reforzar el programa UCLMEmprende con una línea de financiación anual de hasta un millón de euros que se destinarán a proyectos de emprendimiento promovidos por miembros de la comunidad universitaria. El rector, Julián Garde, y la directora general del banco social de CaixaBank, Cristina González, han presentado el acuerdo en el Campus de Toledo.

Tras la firma del convenio, el rector ha destacado el valor estratégico de esta alianza "para consolidar el ecosistema emprendedor de la institución y facilitar que el talento generado en sus campus se transforme en iniciativas empresariales viables". En este aspecto ha incidido también la directora general de MicroBank señalando que la colaboración representa "una gran oportunidad para impulsar el talento y el emprendimiento desde uno de los centros universitarios más importantes de la región".

La nueva línea de financiación se integrará en el itinerario de apoyo de UCLMEmprende y estará dirigida a estudiantes, personas egresadas, personal investigador y docente, así como a empresas e instituciones vinculadas a la universidad. El objetivo es facilitar el acceso a microcréditos que permitan poner en marcha, consolidar o ampliar proyectos empresariales surgidos en el entorno universitario.

Las personas solicitantes podrán optar a préstamos de hasta 30 000 euros en el caso de profesionales autónomos con proyectos de autoempleo y de hasta 50 000 euros cuando se trate de personas jurídicas con un máximo de diez trabajadores y una facturación anual inferior a dos millones de euros, según ha informado la institución académica en nota de prensa.

De acuerdo con funcionamiento de UCLMEmprende, la UCLM estudiará las necesidades de financiación y llevará a cabo el acompañamiento técnico. Este apoyo incluirá el asesoramiento en la elaboración del plan de empresa y el análisis de la viabilidad de cada iniciativa. Solo los proyectos que cuenten con informe favorable serán elevados a la entidad financiera para su valoración final.

El convenio con MicroBank mejora las oportunidades de acceso a financiación para iniciativas innovadoras que la UCLM viene desarrollando, a través de UCLMEmprende, en ámbitos como la tecnología, la salud, la sostenibilidad o las industrias culturales. En este sentido, refuerza el papel de la institución como agente activo en la promoción del autoempleo y la creación de empresas basadas en el conocimiento.